Calciomercato Milan, Di Marzio – Deulofeu, apertura totale

Le ultime news di Calciomercato sul Milan. Gerard Deulofeu vuole tornare e il club rossonero ci sta pensando seriamente.

Gerard Deulofeu è andato via dal Milan diversi anni fa. Da tempo, però, si parla di un suo possibile ritorno. Senza successo, però. E per svariati motivi. Ora le indiscrezioni stanno tornando in auge, accese dal calciatore stesso.

In un’intervista, infatti, ha aperto totalmente ad un suo ritorno. E come spiega Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, il giocatore piace da tempi non sospetti al Milan. L’idea del club rossonero è chiara: se ci dovesse essere bisogno di un rinforzo con le sue caratteristiche, Maldini sa di poter contare sullo spagnolo.

Calciomercato Milan, Deulofeu vuole tornare

L’apertura di Deulofeu al Milan è totale, e non certo solo da adesso. Infatti l’esterno del Watford, come detto prima, è pronto a dire sì ai rossoneri da quando è andato via. Ecco perché è un’opzione da non scartare. Tutto sta nelle richieste di Stefano Pioli: se ci sarà bisogno di un’ala, Deulofeu potrebbe diventare un obiettivo concreto.

Arrivato al Milan nel gennaio del 2017, Deulofeu fu decisivo per Vincenzo Montella per il ritorno del Milan in Europa League dopo anni e anni di assenza. Arrivò in prestito secco dall’Everton, operazione low cost e di grande intuito di Adriano Galliani.

Finito il campionato, però, il Milan passò nelle mani di Yonghong Li e Massimiliano Mirabelli decise di non provare nemmeno a riscattarlo. Ma furono sei mesi molto importanti perché il Barcellona, squadra in cui è cresciuto, decise di riportarlo a casa con un diritto di Recompra. Ma durò soltanto sei mesi.

Nel gennaio del 2018 infatti tornò in Premier League, al Watford, prima in prestito e poi a titolo definitivo. E da li non si è più mosso. Adesso che è nel pieno della sua carriera potrebbe decidere di cambiare ancora aria.

