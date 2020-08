Aurier, assalto Milan: ballano 5 milioni col Tottenham

Il Milan ha deciso di puntare su Serge Aurier del Tottenham per rinforzare la fascia destra difensiva. La dirigenza ha già avviato una trattativa per cercare di portarlo alla corte di Stefano Pioli.

Il 27enne ivoriano ha vinto il “ballottaggio” con Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, ma rispetto al 24enne olandese ha dei costi maggiori. Il club rossonero ha già il gradimento del giocatore, ma serve trovare l’accordo economico con gli Spurs per chiudere l’operazione.

Calciomercato Milan, arriva Aurier dal Tottenham?

La Gazzetta dello Sport conferma che il Tottenham per Aurier chiede circa 20 milioni di euro. Il Milan giudica tale prezzo un po’ eccessivo ed è disposto a offrire 15 milioni o poco più. I contatti proseguono per cercare di arrivare a un’intesa definitiva, anche se l’affare non è semplice.

Il club rossonero a destra avrebbe anche bisogno di sfoltire. L’indiziato alla cessione è Davide Calabria, valutato non meno di 12 milioni e il cui addio permetterebbe al Milan di registrare a bilancio una plusvalenza piena. Il terzino bresciano, infatti, viene dal settore giovanile.

Paolo Maldini e Frederic Massara devono anche fare attenzione alla concorrenza per Aurier. Ieri è emerso il forte interesse del Bayer Leverkusen nei confronti dell’ex laterale del PSG. Il Milan rimane in vantaggio, però la squadra tedesca ha iniziato a farsi avanti e proverà ad assicurarsi il giocatore.

