Calciomercato Milan, affari col Real Madrid | Colpo alla Theo

Previsto un incontro con il Real Madrid, il Milan prepara il colpo alla Theo Hernandez. Le ultime news di Calciomercato.

Il Milan e il Real Madrid hanno storicamente buoni rapporti. L’anno scorso Paolo Maldini ha fatto visita a Florentino Perez per parlare di qualche calciatore; pochi giorni dopo, in un incontro a Ibiza, il direttore tecnico rossonero ha chiuso per Theo Hernandez, che si è poi rivelato il colpo di Calciomercato più importante degli ultimi anni del Milan.

Adesso il Diavolo vuole ripetere quel tipo di operazione, e cioè: pescare dalla rosa del Real un esubero, quindi a costi ridotti, che può tornare utile a Stefano Pioli. Sono diversi i nomi in uscita dalla squadra di Zidane, e il Milan li tiene d’occhio. Vediamo insieme quali potrebbero essere i profili giusti.

Nella prima settimana di settembre, scrive Calciomercato.com, potrebbe esserci un incontro fra il Milan e il Real Madrid per parlare di possibili affari. Maldini ha messo gli occhi su Oscar Rodriguez, trequartista del 1998, convocato proprio in questi giorni da Luis Enrique con la Spagna.

Mercato Milan, asse col Real: non solo Jovic

Il costo del cartellino è di circa 20 milioni di euro ma il Real Madrid vorrebbe comunque mantenere il controllo sul calciatore. Possibile l’inserimento di una clausola di riacquisto, anche se, come abbiamo visto in questi anni, questo tipo di operazioni non sono gradite ad Elliott Management.

Sullo sfondo resta sempre Luka Jovic, l’attaccante serbo uscito un po’ dai radar del Milan dopo la rinuncia a Rangnick. Con la permanenza di Ibrahimovic, poi, il suo arrivo è sempre più complicato, ma è una pista da seguire.

Il colpo alla Theo Hernandez potrebbe essere invece Brahim Diaz. Classe 1999, il Real Madrid lo ha acquistato l’anno scorso dal Manchester City. Non ha avuto tanto spazio ma le qualità di questo calciatore sono sotto gli occhi di tutti. Si tratta di un centrocampista offensivo, perfetto per i tre ruoli dietro la punta nel 4-2-3-1. Potrebbe essere lui la nuova intuizione di Maldini. Secondo Transfermarkt, il valore del cartellino è di “soli” 13 milioni.

