Milan, Ibrahimovic domani in Italia: scelto il numero di maglia

Zlatan Ibrahimovic pronto a lasciare la Svezia per fare ritorno in Italia, dove il Milan lo attende per la firma del contratto e un nuovo numero di maglia.

È fatta per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. C’è accordo totale per il prolungamento del contratto fino a giugno 2021. Il giocatore dovrebbe percepire un ingaggio da 7 milioni di euro, senza bonus.

Domani il centravanti 38enne farà ritorno a Milano, dopo aver passato gli ultimi giorni in Svezia con moglie e figli. La società lo attende per la firma e per consegnarli una nuova maglia. Infatti, stando alle notizie raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb, nella prossima stagione Ibra indosserà il numero 9.

Oggi Zlatan sul suo profilo ufficiale Instagram aveva già dato un indizio sul nuovo numero. Salvo sorprese, il calciatore lascerà il 21 per prendere il 9. Una scelta in parte “coraggiosa”, dato che in questi anni chi ha scelto quella cifra non ha reso secondo le aspettative. I successori di Filippo Inzaghi non hanno avuto fortuna. Vedremo Ibrahimovic.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sky – Milan, accordo totale con Ibrahimovic: cifre e dettagli