Milan, idea Pezzella in difesa: il prezzo della Fiorentina

German Pezzella della Fiorentina è un’opzione che il Milan valuta per rinforzare la retroguardia. La Fiorentina ha fissato il prezzo dell’ex Betis Siviglia.

Il Milan prenderà un nuovo difensore centrale, dato che la retroguardia deve essere completata. Al centro ci sono tre giocatori sicuramente confermati e altri due che invece sono in dubbio: Leo Duarte e Mateo Musacchio.

Entrambi hanno avuto problemi fisici durante l’ultima stagione e non danno garanzie. Sono confermati invece Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e Matteo Gabbia. La dirigenza punta a un innesto per avere un reparto composto da centrali affidabili per affrontare un’annata con diversi impegni, dato che la squadra dovrebbe giocare pure l’Europa League se supererà i preliminari.

Calciomercato Milan, incontro per Pezzella

Il sogno del Milan era quello di mettere le mani su Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina lo valuta 35-40 milioni di euro e punta al rinnovo del contratto. Difficile assicurarsi il serbo, che comunque ha mostrato gradimento per un trasferimento in rossonero. Nella squadra di Beppe Iachini piace un altro difensore: è German Pezzella.

Il quotidiano Tuttosport spiega il prezzo del 29enne argentino è di 18-20 milioni. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già avuto un incontro a Casa Milan con il suo agente Martin Guastadisegno. Non sono emerse conferme riguardanti un possibile scambio tra Duarte e Pezzella dopo le indiscrezioni circolate ieri.

L’ex Betis Siviglia è stato già allenato da Pioli alla Fiorentina. Le parti si aggiorneranno prossimamente per capire se vi sia la possibilità di intavolare una trattativa. Comunque improbabile che il Milan spenda 18-20 milioni per l’argentino, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022 e che viaggia verso i 30 anni. Solitamente la società rossonera fa investimenti sui cartellini di giocatori un po’ più giovani.

