Dall’Inghilterra: il Chelsea pensa a Donnarumma

Lunedì Zlatan Ibrahimovic dovrebbe firmare il rinnovo di contratto, poi il Milan dovrà occuparsi anche del prolungamento contrattuale di Gianluigi Donnarumma. Una trattativa che andrà affrontata ancora con Mino Raiola, agente di entrambi i giocatori.

Paolo Maldini ha già detto che verrà fatta un’offerta congrua al valore del portiere campano. Le negoziazioni non si preannunciano facili, anche perché sembra che il procuratore voglia inserire una clausola di risoluzione del nuovo contratto. E la sua intenzione pare quella di fissarla a una cifra non particolarmente alta. Oltre a ingaggio e durata dell’accordo, bisognerà trattare pure su questo aspetto.

Calciomercato Milan, Chelsea su Donnarumma

È trapelata la volontà di Donnarumma di rimanere al Milan e questa rappresenta un punto di partenza importante. Ma non basta, dato che la trattativa con Raiola rischia di essere lunga e complicata. In questo scenario qualche club estero può pensare di inserirsi.

Dall’Inghilterra è Football Insider a rivelare che il Chelsea sta pensando a Donnarumma per la porta. Ci sono state delle difficoltà nell’arrivare a prendere Edouard Mendy del Rennes, che pretende 45 milioni di sterline contro i 22 offerti dai Blues.

Frank Lampard vuole un nuovo portiere, non si fida di Kepa Arrizabalaga e spera che lo spagnolo venga ceduto. Operazione non facile, dato che due anni fa furono investiti 71 milioni di sterline per strapparlo all’Athletic Bilbao.

Il Chelsea ha rimesso gli occhi su Donnarumma, a cui associano un prezzo di quasi 50 milioni di sterline in Inghilterra. Altre opzioni sono Andre Onana dell’Ajax, Jan Oblak dell’Atletico Madrid e Nick Pope del Burnley.

