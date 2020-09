Calciomercato Milan – Piace sempre Wesley Fofana: prezzo alto

Il Milan continua a valutare Wesley Fofana per rinforzare la difesa. Il talento del Saint Etienne ha una valutazione di mercato alta, però. Colpo difficile.

Il Milan è concentrato su centrocampo e attacco in questa fase del calciomercato, ma anche la difesa dovrebbe essere rinforzata. Gli acquisti, però, dipenderanno pure dalle cessioni.

Se sulle fasce dipende tutto dalle partenze di Davide Calabria e Diego Laxalt, invece al centro ci sono le situazioni di Leo Duarte e Mateo Musacchio da valutare. Entrambi hanno avuto diversi problemi fisici nell’ultima stagione e hanno poche offerte in questo momento.

LEGGI ANCHE -> Calendario Milan Serie A 2020-2021, tutte le partite dei rossoneri

Calciomercato Milan, Fofana nel mirino

Se dovessero esserci le condizioni, al Milan non dispiacerebbe prendere un nuovo difensore centrale. Un giocatore magari abbastanza giovane e con potenziale per diventare un top player nel ruolo. Ci sono diversi profili che piacciono alla dirigenza.

Uno di questi è Wesley Fofana, pallino del capo-scout Geoffrey Moncada. Secondo le ultime notizie rivelate da calciomercato.com, il Milan rimane molto interessato al francese classe 2000 in forza al Saint-Etienne. Già settimane addietro il nome di questo giocatore era stato accostato alla società rossonera. Il problema è il prezzo, dato che viene valutato circa 30 milioni di euro.

Difficilmente il Milan farà un simile investimento. Fofana piace parecchio, però Paolo Maldini e Frederic Massara devono stare attenti al bilancio e fare operazioni mirate anche sotto l’aspetto economico. La formula del prestito delle operazioni inerenti Brahim Diaz, Sandro Tonali e Tiemoué Bakayoko non è casuale.

Il Saint-Etienne sicuramente non cederà Fofana in prestito, però è impensabile che un club ora spenda 30 milioni per un ragazzo che ha all’attivo solamente una stagione da protagonista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Maldini: “Rinnovo Ibrahimovic difficile. Brahim Diaz può fare la differenza”