Calciomercato Milan – Monaco su Florentino Luis: l’offerta

Il Monaco fa sul serio per Florentino Luis e ha presentato un’offerta al Benfica per assicurarsi il centrocampista più volte associato al Milan.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Florentino Luis. Già nell’ultima finestra invernale del calciomercato ci fu un tentativo di portare il giocatore in Italia.

Con il Benfica non fu raggiunto un accordo, ma i contatti con l’entourage del centrocampista portoghese non sono stati abbandonati. Pur avendo in Tiemoué Bakayoko il mediano preferito per rinforzare il reparto, recentemente Paolo Maldini ha incontrato proprio uno degli agenti di Florentino Luis a Milano.

Il direttore tecnico del Milan ha smentito che ci sia qualcosa di concreto, però il talento portoghese rimane nel radar del club. Attenzione, però, ad altre squadre molto interessante al giocatore. Di recente si è parlato soprattutto di Fulham e Leeds United.

Ma dal Portogallo il quotidiano Record rivela l’inserimento reale del Monaco su Florentino Luis. La dirigenza monegasca ha messo sul tavolo un’offerta da 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Adesso si attende di capire quale sarà la risposta del Benfica, che sta facendo un mercato oneroso e dunque vorrà anche incassare denaro adesso. Rimane difficile vendere subito il centrocampista classe 1999 a cifre alte, dato che è reduce da una stagione con più tempo passato in panchina che in campo. Il reale valore del ragazzo non si è ancora capito.

Da segnalare anche che il Monaco ha un organico molto numeroso e ha la necessità di sfoltire. Probabilmente è già in definizione la cessione di qualche centrocampista per fare spazio a Florentino Luis o a un altro rinforzo nel reparto.

