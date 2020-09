Calciomercato Milan: Chi è Kristoffer Ajer, il difensore del Celtic che piace ai rossoneri. Età, caratteristiche tecniche e prezzo di questo possibile acquisto

Kristoffer Ajer potrebbe diventare presto un obiettivo concreto del Calciomercato del Milan. Il suo nome, infatti, è tornato alla ribalta proprio in queste ultime ore. Piace da tempo in via Aldo Rossi, e si parlava di lui anche nel progetto Rangnick. Il tedesco non è arrivato, ma il difensore del Celtic Glasgow è rimasto sul taccuino di Frederic Massara e Paolo Maldini.

Un vero e proprio colosso della difesa. Nell’ultimo anno in Scozia ha fatto benissimo, e finalmente sta rispettando le attese. Sul suo talento infatti ci sono pochi dubbi, ma non era ancora riuscito a venir fuori. Adesso invece non solo è emerso, ma si è anche comsolidato, tanto da attirare l’attenzione di tanti club. Fra questi c’è il Milan, che ha la necessità di chiudere un colpo di mercato in difesa. Scopriamo insieme chi è Ajer e cosa può portare al Diavolo.

Kristoffer Ajer, caratteristiche tecniche

Lo abbiamo definito un colosso e non per caso. Alto 1,98 cm, ha una forza fisica impressionante. E attenzione: nonostante questa struttura, è dotato di una buonissima tecnica di base. Ed è proprio questo che lo rende un difensore molto interessante, perché è in grado di abbinare la quantità alla qualità. Non è un caso se anche Guardiola lo tiene d’occhio: oltre ad essere bravissimo nel contrastare gli attaccanti avversari, è un ottimo regista arretrato.

Classe 1998, ad aprile ha compiuto 22 anni. Parliamo di un ragazzo giovanissimo che è destinato a crescere e a diventare uno dei più forti nel suo ruolo. Ajer ha infatti la stima di tantissime personalità importanti, e il fatto che sia ricercato molto sul mercato ne è un esempio. Il Milan, con lui, farebbe un colpo davvero importante: potrebbe assicurarsi un potenziale top player della difesa. In un ruolo così delicato è difficile trovare talenti come il suo.

Ajer al Milan, i costi dell’operazione

Secondo Transfermarkt, il costo di Ajer è di 4 milioni. Il Celtic la pensa diversamente: la richiesta è di almeno 15 milioni di euro. Il Milan sta provando ad acquistarlo con la solita formula: prestito con diritto di riscatto. E pare che dalla Scozia sia arrivata un’apertura per questo tipo di formula. Probabilmente, però, aumenteranno i costi, ma questo è tutto da vedere.

Intanto la trattativa continua e il Milan ha un po’ di fretta. La stagione dei rososneri è già iniziata e anche la partita contro lo Shamrock ha evidenziato un problema della rosa: l’assenza di un centrale di fiducia che possa dare il cambio a Kjaer e Romagnoli. Matteo Gabbia è in difficoltà, Duarte è in uscita e Musacchio è infortunato (e dovrebbe andar via). Insomma, Pioli ha bisogno di un difensore e Maldini ci sta lavorando.

