Milan-Bologna, probabili formazioni: solo un dubbio per Pioli

Le ultimissime di formazione di Milan-Bologna, la partita in programma domani sera a San Siro. Pioli ha soltanto un dubbio a centrocampo.

Il Milan scende in campo domani contro il Bologna per la prima giornata di campionato. Dopo aver superato l’ostacolo Shamrock in Europa League, adesso i rossoneri sono attesi da questo importante impegno. Contro ci sarà l’amico Sinisa Mihajlovic: le due squadre si sono affrontate non troppo tempo fa e la partita è finita 5-1. Ora le cose son cambiate e sarà una partita completamente diversa.

Stefano Pioli, ex di turno, è intervenuto in conferenza stampa oggi per presentare la partita. Una notizia importante è il rientro di Ante Rebic, che ha saltato lo Shamrock per squalifica. Ora è a disposizione e sarà in campo dal primo minuto; lo ha confermato, indirettamente, lo stesso Pioli in conferenza. Il croato è una pedina fondamentale per lo scacchiere dei rossoneri: parte da sinistra per accentrarsi e sfruttare gli spazi lasciati da Ibrahimovic. Zlatan domani ci sarà, così come gran parte della formazione scesa in campo giovedì in Irlanda, con un solo dubbio.

Probabili formazioni Milan-Bologna

Come detto, il Milan dovrebbe confermare in blocco la formazione vista in Irlanda, con solo due cambi: Rebic sarà titolare da esterno sinistro, quindi il ballottaggio è a destra ed è fra Saelemaekers (che ha sostituito proprio Rebic contro lo Shamrock) e Samu Castillejo. Il secondo sembra leggermente avanti, ma occhio alle sorprese dell’ultimo minuto. Sandro Tonali parte dalla panchina, quindi Bennacer e Kessie. In difesa scelte obbligate: Gabbia, in difficoltà in Irlanda, affiancherà ancora Kjaer, con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce.

Mihajlovic scenderà in campo con il solito 4-2-3-1. Non ci sono nuovi acquisti in campo a parte De Silvestri, preso dal Torino per coprire la fascia destra. In difesa c’è Dijks a sinistra, in mezzo al campo Poli (un altro ex) e Dominguez. Orsolini, Soriano e Barrow dietro Palacio: sono loro quattro i calciatori più pericolosi da tenere d’occhio.

Milan (4-2-3-1); G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

