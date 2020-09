Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Milenkovic: i dettagli

Il Milan prepara un nuovo tentativo per Milenkovic, intanto domani può chiudere per Ajer. Le ultime news di Calciomercato.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Adesso è una priorità: Kjaer e Romagnoli sono le uniche certezze in quel ruolo. Gabbia non è pronto del tutto, Duarte e Musacchio sono in uscita. Serve un terzo difensore sul quale fare affidamento. Stefano Pioli lo ha chiesto e la società sta lavorando per accontentarlo. L’obiettivo numero uno è sempre Nikola Milenkovic della Fiorentina, un difensore che Pioli conosce benissimo.

Il serbo è perfetto perché conosce la Serie A, è duttile e ha ampi margini di miglioramento. Una trattativa molto difficile, però: le richieste della Fiorentina sono altissime e non ci sono aperture per formule diverse. Ecco perché il Milan, come raccontano in Scozia, avrebbe accelerato per Kristoffer Ajer, il colosso del Celtic Glasgow. Eppure, Paolo Maldini non ha smesso di pensare a Milenkovic, come raccontano i colleghi del Corriere della Sera.

Milenkovic Milan, Maldini ci riprova

Come riportato dal quotidiano, il Milan vuole fare un ultimo tentativo per Milenkovic prima di affondare il colpo Ajer. Il problema è sempre lo stesso: la Fiorentina vuole 40 milioni per cederlo, una cifra altissima per le casse di via Aldo Rossi. In più, Rocco Commisso, il presidente dei viola, punta al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022.

Un fattore però potrebbe sbloccare la trattativa in favore del Milan: la volontà del calciatore. Che non sembra ancora del tutto convinto di rimanere a Firenze. Per questo motivo il Milan spera ancora. Intanto domani potrebbe essere una giornata chiave per chiudere il colpo Ajer: il Celtic ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Vedremo quali saranno le mosse della società rossonera. Domani potrebbe essere una giornata chiave per l’arrivo del difensore.

