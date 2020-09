Milan, spunta Zambo-Anguissa: è l’alternativa a Bakayoko

Le ultime news di Calciomercato Milan: Zambo-Anguissa è un profilo che Maldini sta valutando. E’ l’alternativa a Bakayoko e Soumaré.

Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Milan. I rossoneri sono in corsa da tempo per Tiemoué Bakayoko, ma la trattativa vive una fase di stallo. Paolo Maldini sta valutando delle alternative, e il nome di Soumaré del Lille piace ma anche quello è complicato. I costi sono alti e la concorrenza pure. Ecco perché la società di via Aldo Rossi sta pensando anche ad altri nomi.

Nelle ultime ore si è parlato di Zambo–Anguissa, mediano classe 1995 di proprietà del Fulham. Le caratteristiche di questo calciatore sono molto simili a quelle di Bakayoko: è dotato di un fisico importante e di buone qualità tecniche. E sono anche le stesse di Soumaré e Konè del Tolosa. Tutto questo fa pensare che il Milan sta cercando un profilo vicino a quello di Franck Kessie, dopo aver sistemato la qualità con Sandro Tonali.

Calciomercato Milan, Maldini valuta Zambo-Anguissa

Tuttosport ha confermato questa possibilità. Zambo-Anguissa è molto interessante: qualche anno fa si parlava di lui come un talento dal grande potenziale, ma non ha rispettato le attese. Ma parliamo di un ragazzo di 25 che, in un campionato come quello italiano, potrebbe trovare la quadra giusta. Insomma, un profilo interessante che Maldini sta valutando con attenzione insieme a Frederic Massara.

I rossoneri, e questo è certo, stanno cercando un altro centrocampista oltre a Tonali. Sarà una stagione lunga e piena di impegni e il reparto ha bisogno di rinforzi. Bakayoko resta il primo della lista per il Milan, ma come visto le alternative non mancano. Zambo-Anguissa è fra queste e potrebbe prendere sempre più quota qualora dovessero continuare i problemi col Chelsea e col Lille.

