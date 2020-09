Calciomercato Milan, colpo in difesa: assalto rossonero

Il Milan acquisterà certamente un difensore centrale. Sempre viva la pista che porta a Pezzella della Fiorentina. Ultimi giorni decisivi

Prima della chiusura del calciomercato il Milan acquisterà un difensore. E’ il centrale la priorità in casa rossonera: il pacchetto arretrato deve essere rinforzato con un nuovo innesto. Serve un titolare da affiancare ai titolari Kjaer e Romagnoli. Musacchio è ancora infortunato e Duarte e Gabbia non possono essere la prima alternativa.

Come raccontato il nome in cima alla lista resta quello di Milenkovic, valutato però 40 milioni di euro, davvero troppi per un calciatore che non vuole rinnovare il contratto in scadenza fra meno di due anni.

Attenzione alla collaborazione con Ramadani ma anche a German Pezzella. L’argentino, sempre della Fiorentina, piace a Stefano Pioli. Come riporta TMW, negli ultimi giorni di mercato potrebbe esserci un assalto rossonero al calciatore, finito nel mirino anche di Valencio e Napoli.

