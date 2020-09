Marchisio rivela: “Avrei lasciato la Juve solo per il Milan”

Interessanti dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex stella della Juventus e della Nazionale italiana che ha lasciato il calcio giocato.

Uno dei centrocampisti italiani più completi e tecnici degli ultimi 20 anni è stato sicuramente Claudio Marchisio.

Una vita alla Juventus per l’ex mediano classe ’86, che potrebbe tornare a breve in bianconero, per aiutare Andrea Pirlo nel suo staff tecnico.

Intervistato da Fanpage.it Marchisio ha rilasciato però alcune dichiarazioni sorprendenti riguardo il Milan. I rossoneri avevano provato ad ingaggiare il calciatore diversi anni fa, ma senza successo.

“Ci sono state delle avance da parte del Milan anni fa – ha rivelato Marchisio – Ho sempre detto che l’unico club per cui avrei potuto lasciare la Juve era proprio il Milan. Ma ho resistito alla tentazione e sono felice della mia carriera”.

In passato Marchisio aveva già ammesso di aver rifiutato l’opzione Milan due volte: una ai tempi di Massimiliano Allegri, l’altra più recente quando fu Vincenzo Montella a chiamarlo in rossonero.

