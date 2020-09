Sportmediaset – Milan, incontro con l’agente di Basic: il prezzo

Toma Basic tra i centrocampisti che il Milan valuta in questa sessione di mercato. Il calciatore croato del Bordeaux è un profilo preso in considerazione.

Il Milan deve ancora completare la squadra in questo calciomercato e non va escluso un tris di acquisti. Oltre a un difensore centrale e un esterno offensivo (ora si parla di Jens-Petter Hauge), potrebbe arrivare anche un centrocampista.

Non è un mistero che dopo Sandro Tonali la dirigenza abbia continuato a trattare Tiemoué Bakayoko con il Chelsea. Tuttavia, l’accordo con i Blues non è mai arrivato sulle cifre dell’operazione. Non da escludere che le parti possano avvicinarsi nei prossimi giorni, però intanto Paolo Maldini e Frederic Massara valutano anche altre opzioni per la mediana.

Una di queste è Toma Basic, 23enne croato in forza al Bordeaux. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, c’è stato un incontro con il suo agente nei giorni scorsi a Casa Milan. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro e anche l’Atalanta è sulle sue tracce.

Già settimane addietro il nome di Basic era stato accostato al club rossonero. Nel caso in cui dovesse sfumare il ritorno di Bakayoko, non è escluso un assalto all’ex centrocampista dell’Hajduk Spalato. Va detto che il croato, pur essendo forte fisicamente, ha caratteristiche un po’ diverse dal giocatore del Chelsea. È molto più tecnico, più regista che mediano difensivo.

