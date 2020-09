Calciomercato Milan, dalla Francia: Fofana al Leicester, le cifre

Wesley Fofana dovrebbe lasciare il Saint-Etienne per trasferirsi al Leicester City. Sembra sfumare ogni ipotesi di trasferimento al Milan, che lo voleva.

Venduto Lucas Paquetà al Lione, adesso il Milan punta a rinforzare la difesa. I soldi della cessione del centrocampista brasiliano verranno investiti per prendere un nuovo centrale difensivo.

Il sogno del club rossonero sarebbe quello di assicurarsi Wesley Fofana, pallino del capo-scout Geoffrey Moncada e giovane di grande prospettiva. Tuttavia, la richiesta economica elevata del Saint-Etienne blocca il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero essere costretti a puntare su un altro giocatore per migliorare la retroguardia.

Soprattutto se verrà confermata l’indiscrezione di leprogres.fr, che dà per fatto l’accordo tra il Saint Etienne e Leicester City. L’offerta del club inglese sarebbe la seguente: 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Una proposta decisamente allettante per la società francese, che vuole ricavare il più possibile dalla cessione di Fofana. Le Foxes hanno deciso di migliorare l’ultima proposta e dovrebbero assicurarsi il difensore francese.

Adesso si attendono conferme per capire se effettivamente il talento seguito dal Milan approderà in Premier League. Qualche settimana fa lo stesso Fofana aveva espresso gradimento per il Leicester City, ma sicuramente non avrebbe rifiutato la destinazione rossonera. Il problema è sempre stato accontentare la richiesta del Saint-Etienne, che ha fissato un prezzo altro per il proprio centrale.

