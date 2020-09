Calciomercato Milan, Paquetà va al Lione: costi e dettagli della cessione del centrocampista brasiliano ai francesi.

Dopo un anno e mezzo di Milan, la carriera di Lucas Paquetà riparte dal Lione. Stamattina è arrivata la notizia della sua cessione in Francia: Juninho, direttore sportivo del club, lo ha voluto fortemente, tanto da accontentare tutte le richieste dei rossoneri. Mercoledì le visite mediche.

L’Equipe aveva parlato di un’offerta di prestito con diritto di riscatto rispedita al mittente dal Milan. Che ha insistito per una cessione a titolo definitivo. E così è andata. Paquetà va al Lione per 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un’ottima operazione quella condotta da Paolo Maldini e Frederic Massara, la coppia di mercato dei rossoneri.

Paquetà al Lione, i dettagli economici

Il valore netto del calciatore è di 33,6 milioni. Considerando l’ammortamento di una cifra di poco superiore agli 8 milioni di euro, il valore residuo di Paquetà è di 23 milioni circa. Con la cessione al Lione a queste cifre il Milan fa una minusvalenza ma solo di pochi milioni. Visto il rendimento nettamente insufficiente dell’ex Flamengo, non era facile riuscire a piazzarlo ad un prezzo comunque alto ed evitare una catastrofe economica.

Un altro elemento da tenere in considerazione è il risparmio lordo del calciatore: 3,1 milioni di euro. In più, come spiegato prima, il Milan ha conservato una percentuale sulla futura rivendita. Non sappiamo con certezza a quanto ammonta, ma in ogni caso è una buonissima manovra. Applausi quindi per la dirigenza dei rossoneri.

Rammarico

L’addio di Paquetà lascia un po’ l’amaro in bocca fra i tifosi. Accolto con grande entusiasmo nel gennaio del 2019, dopo le prime partite si pensava che il Milan avesse fatto un colpo per i prossimi dieci anni. Inserimento tattico perfetto con Gattuso, impatto positivo con il calcio italiano e un ottimo feeling coi compagni (soprattutto con Piatek).

Poi però qualcosa è andato storto. I primi segnali negativi con Marco Giampaolo, che proprio non riusciva a trovargli una collocazione tattica. Ci ha provato anche Stefano Pioli, ma ancora senza successo, fino a diventare un panchinaro fisso. Nelle ultime settimane non è stato nemmeno convocato per scelta tecnica. Ora l’addio, inevitabile.

Ora il difensore

I 20 milioni che il Milan incassa da questa cessione saranno probabilmente reinvestiti sul difensore. I rossoneri, infatti, ad una settimana dalla fine del Calciomercato, devono per forza acquistare un nuovo centrale. L’opzione Matija Nastasic sembra accantonata al momento, o comunque è rimasta come unica soluzione alterantiva. Sì, perché Maldini e Massara vogliono chiudere un altro colpo importante.

Il preferito per la difesa è Wesley Fofana del Saint-Etienne, come ormai vi raccontiamo da qualche giorno. Con i soldi di Paquetà l’invetimento diventa fattibile, ma bisogna prima capire se davvero il Milan vuole andare fino in fondo. Il Leicester è una forte concorrente, ma la strada è ancora apertissima. Piace anche Tomiyasu del Bologna, anche lui costa fra i 20 e i 25 milioni.

