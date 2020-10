Rio Ave Milan dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Rio Ave Milan di Europa League si gioca questa sera alle ore 21:00. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Terzo e ultimo turno preliminare di Europa League per il Milan. Dopo aver superato Shamrock e Bodo/Glimt, la squadra di Stefano Pioli si prepara ad affrontare il Rio Ave per il match decisivo. I rossoneri devono vincere per accedere alla fase a gironi del torneo. I portoghesi sono una squadra da non sottovalutare, infatti nell’ultimo turno hanno eliminato il Besiktas. Sarà una sfida delicata e il Milan dovrà affrontarla senza Ibrahimovic né Rebic. Ecco tutte le informazioni su come vedere la partita in tv e streaming.

Dove vedere Rio Ave Milan in tv

Rio Ave-Milan non sarà visibile in TV. I preliminari di Europa League, infatti, sono un’esclusiva DAZN. Per poter vedere la partita in TV, quindi, bisogna avere una Smart TV oppure una chiavetta che permette di aggiungere contenuti multimediali al vostro televisore. In alternativa potrete scaricare l’app di DAZN su PlayStation 4 o Xbox One.

Rio Ave Milan in streaming

Come detto, la partita è visibile su DAZN.. Basterà quindi accedere al proprio abbonamento tramite il sito per vedere il preliminare di Europa League sul vostro computer. Se invece preferite dispositivi mobile come Smartphone o Tablet, bisognerà scaricare l’app di DAZN. (gratuita su tutti gli store) e accedere al vostro account. Tutto facile e veloce!

Diretta testuale

Se non avete la possibilità di vedere la partita, noi di MilanLive.it vi forniremo come sempre la diretta testuale del match, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succede durante la partita di Irlanda. La diretta live con risultato in tempo reale e con tutte le azioni più importanti della gara. Appuntamento alle 20:00 sul nostro sito.

Le probabili formazioni

Senza Ibrahimovic né Rebic, in attacco tocca a Lorenzo Colombo: sarà lui il punto di riferimento in attacco avanti a Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. In mezzo torna la coppia Kessie e Bennacer. La difesa è stessa, e d’altronde le scelte sono praticamente obbligate viste le tantissime assenze.

Rio Ave (4-3-3): Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Amaral; Augusto, Tarantini, Geraldes; Mané, Moreira, Piazon. All.: Mario Silva

Milan 4-2-3-1: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo