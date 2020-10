Calciomercato Milan, contatti con gli agenti di Kabak: il punto

Il Milan ripensa a Ozan Kabak per rinforzare la difesa. Avviati già i dialoghi con l’entourage del giocatore dello Schalke 04 per provare a imbastire una trattativa.

C’è anche Ozan Kabak tra i difensori centrali nella lista di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il 20enne turco piace ai dirigenti rossoneri, che già nell’estate 2019 provarono a portarlo al Milan.

L’allora talento dello Stoccarda è poi passato allo Schalke 04 per 15 milioni di euro. In questi giorni la società di via Aldo Rossi è tornata a pensare proprio a lui e ci sono stati dei contatti con gli agenti del giocatore. Altri ce ne saranno nelle prossime ore. Si cerca di capire se vi siano dei margini per imbastire una trattativa.

Non è facile. Kabak è un titolare della difesa dello Schalke 04, che non farà partire facilmente il proprio difensore. Nei giorni scorsi era emerso anche il nome di Matija Nastasic, altro centrale della squadra tedesca. Tuttavia, tale pista sembra essersi raffreddata. Il Milan spera di riuscire a prendere il turco ex Stoccarda o in alternativa Antonio Rudiger del Chelsea. Due affari non semplici da condurre in porto.

