Milan, il punto sugli infortuni: torna Romagnoli, pessimismo Rebic

Durante la sosta delle Nazionali, Stefano Pioli sta preparando la gara contro l’Inter, ma deve fare i conti con un infermeria che fa fatica a svuotarsi.

Un lungo periodo di risultati utili che stona con un infermeria ancora affollata. È un Milan dai due volti quello che si avvicina alla partita contro l’Inter del 17 ottobre. Durante questa sosta per le Nazionali, Stefano Pioli sta studiando le soluzioni migliori per battere i nerazzurri, ma deve fare i conti con molte assenze.

Mentre persiste la positività di Ibrahimovic e Duarte, filtra pessimismo anche circa il ritorno di Ante Rebic. Come riporta Tuttosport, il croato, infortunatosi al gomito, continua il lavoro sulla zona bassa del corpo per tenere alta la condizione fisica. Al momento la terapia conservativa sta dando i suoi frutti, ma è necessario un controllo la prossima settimana per capire se potrà essere della partita: sarà molto difficile averlo a disposizione per il derby.

BRAHIM DIAZ, DOPPIETTA CON LA SUA SPAGNA

Infortunati Milan: torna Romagnoli, out Musacchio e Conti

La notizia positiva in casa Milan è sicuramente il ritorno in gruppo di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è tornato in gruppo nella giornata di ieri, dopo aver superato l’infortunio muscolare capitato durante Sassuolo-Milan. Romagnoli dovrebbe essere quindi a disposizione e giocherà al fianco di Simon Kjaer.

Lavorano ancora a parte, invece, Andrea Conti e Mateo Musacchio e difficilmente rientreranno già per la stracittadina. Più probabile il loro recupero per la gara casalinga contro la Roma del 26 ottobre.

GAZIDIS E LA LOTTA AL RAZZISMO