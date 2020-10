CorSera – Milan, “tesoretto” per il mercato di gennaio

Il Milan è pronto a fare degli investimenti, seppur non ingenti, nel prossimo calciomercato invernale. La società ha garantito che ciò sarà possibile.

Nell’ultimo giorno della sessione del calciomercato ci si aspettava un colpo dal Milan, nello specifico un difensore centrale, ma non è arrivato. La società ha sondato diverse piste e poi ha preferito evitare di spendere più di quanto previsto.

Non è un mistero che siano stati fatti dei tentativi per giocatori come German Pezzella della Fiorentina, Ozan Kabak dello Schalke 04 e Mohamed Simakan dello Strasburgo. Alla fine Stefano Pioli non ha avuto il centrale difensivo che sperava, anche per il derby Inter-Milan del 17 ottobre può almeno recuperare Alessio Romagnoli dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per mesi.

Oggi il Corriere della Sera spiega che il Milan è pronto, eventualmente, a fare l’investimento sul difensore o su altri rinforzi nel mercato di gennaio 2021. Il “tesoretto” risparmiato nell’ultima finestra della campagna acquisti-cessioni, può essere utilizzato nella prossima.

Ovviamente adesso è presto per pensare già ai prossimi colpi, però sembrano abbastanza chiari i ruoli nei quali il Milan potrebbe intervenire in futuro: difensore centrale, centrocampista, esterno destro offensivo e centravanti.

