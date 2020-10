Theo Hernandez avvisa Hakimi: “Lo conosco, non passerà”

Theo Hernandez avvisa Hakimi nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’ex compagno di squadra.

Stiamo per entrare nella settimana più calda dell’anno, cioè quella che porta al derby di Milano. Per la 4^ giornata di Serie A, infatti, è in programma Inter–Milan allo stadio San Siro. I rossoneri sono partiti bene con tre vittorie su tre e zero reti subite. Ma quella contro l’Inter sarà la prima vera sfida di cartello di questo campionato.

Stefano Pioli, a meno di colpi di scena, avrà di nuovo a disposizione due pedine importanti: Alessio Romagnoli, rientrato dall’infortunio, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic, da ieri negativo al Covid-19. Sarà una sfida ad alto spettacolo, purtroppo in un San Siro vuoto.

MILAN, CALA IL MONTE INGAGGI: IL DATO

Inter-Milan, il messaggio di Theo ad Hakimi

E sarà spettacolo anche sulla fascia. Da una parte Theo Hernandez, dall’altra Achraf Hakimi. I due rappresentano due rimpianti per il Real Madrid: li aveva entrambi in casa ma li ha dati via forse troppo presto. Theo e Achraf si conoscono proprio per aver condiviso (per un breve periodo) l’esperienza in casa Blancos.

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro del Milan ha parlato proprio di questo confronto. Consapevole delle capacità dell’avversario, è convinto di poter fare bene: “L’ho avuto come compagno, so bene chi è e cosa può fare, è un grandissimo giocatore. Ma io darò tutto perché non faccia nulla. Non lo farò passare”.

INTER MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI