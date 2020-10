Kakà festeggia la vittoria del Milan nel derby: il post esalta i tifosi

Anche Ricardo Kakà esulta con tutti gli altri tifosi rossoneri per il successo del Milan nel derby contro l’Inter. Sul suo profilo ufficiale Twitter ha scritto un post per celebrare i 3 punti conquistati dalla squadra di Stefano Pioli: «È finita! Vamosssss Milan. Che inizio di stagione! 4 partite, 4 vittorie». Tra l’altro, lo stesso Ricky aveva pronosticato un 2-1 e ci ha preso in pieno. Un vero veggente il Pallone d’Oro 2007.

Acabouuuuuuu!!! Vamosssss @acmilan que começo de temporada! 4 jogos , 4 vitórias 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Kaka (@KAKA) October 17, 2020

