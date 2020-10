Pioli, striscia record. Ora il Milan è da scudetto

Stefano Pioli ha costruito un Milan invincibile dopo il lockdown. La sua squadra viaggia a ritmi incredibili, da primo posto.

Il Milan è primo in classifica, da solo ed a punteggio pieno. Un risultato straordinario, ma preso quasi con una certa dose di normalità da chi vive l’ambiente rossonero.

Stefano Pioli in particolar modo non è stupito. Il suo Milan gioca e lavora bene, è un gruppo compatto e finalmente ritrova in campo i frutti degli ottimi allenamenti settimanali.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli è un vero e proprio record-man. Il suo Milan dopo il lockdown primaverile è la squadra che ha messo insieme la miglior striscia di risultati positivi consecutivi: ben 16 a partire da Lecce-Milan dello scorso giugno.

Da allora i rossoneri non hanno mai perso in campionato, ottenendo dodici vittorie e solo quattro pareggi. Una media impressionante, che deriva da un lavoro a lungo raggio, cominciato da Pioli circa un anno fa raccogliendo le ceneri della gestione Giampaolo.

Ora la parola Scudetto non fa più paura. Il Milan è da solo in testa alla classifica, a punteggio pieno, con tutte le rivali in netto ritardo. Ibrahimovic ieri lo ha ammesso: “Lo scudetto? Tutto è possibile, se ci si crede veramente”.

Pioli ha incalzato nel post-partita: “Ci sono squadre più forti di noi, che hanno investito di più. Ma noi siamo molto ambiziosi…”. L’idea non è più un assurdo tabù. Questo Milan merita ampiamente di entrare nel range di squadre in lotta per il titolo.

