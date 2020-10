Messaggio anti-Covid, le scuse di Mancini: “Volevo sdrammatizzare”

Arriva il messaggio di scuse del ct della Nazionale italian, Roberto Mancini, dopo la pubblicazione di una vignetta, che ha indignato molti

Roberto Mancini nella bufera per aver pubblicato una vignetta in cui ironizza sul covid. Ironia, che non è per nulla piaciuta al web, che si è scatenato contro il ct della Nazionale, chiamato a mettere una pezza sul suo scivolone.

L’ex tecnico dell’Inter ha così provato a giustificarsi: “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso”.

