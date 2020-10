Calciomercato Milan, colpo a parametro zero dalla Ligue 1

Il Milan è attento al mercato dei possibili svincolati in ottica 2021 e ha messo nel mirino alcuni giocatori. Tra questi c’è Julian Draxler.

È presto per parlare del calciomercato della prossima estate, ma è normale che i club ragionino su alcune opportunità a parametro zero. Ci sono giocatori interessanti con contratto in scadenza e che possono trasferirsi.

Ovviamente anche il Milan ha messo gli occhi su alcuni profili che possono essere utili al rafforzamento della squadra. Tra questi sembra esserci anche Julian Draxler, centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain che Estadio Deportivo dà nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Mercato Milan, sfida al Siviglia per Draxler

Sul 27enne ex Schalke 04 e Wolfsburg c’è anche il Siviglia. Un aspetto importante da valutare nell’operazione Draxler è il suo elevato ingaggio. Infatti, al PSG percepisce oltre 6 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio che né il Milan né altre squadre gli possono garantire. Il giocatore dovrebbe rivedere le proprie pretese economiche per il futuro. Da capire anche se Leonardo, direttore sportivo del club parigino, proverà a trattenerlo o meno.

A proposito del Siviglia, viene confermato l’interesse per un altro obiettivo rossonero: Florian Thauvin. Anche l’esterno offensivo francese va in scadenza di contratto a giugno 2021 e non dovrebbe rinnovare con il Marsiglia. Maldini e Massara hanno avuto contatti con il suo entourage e forse già nel mercato di gennaio potrebbe esserci un tentativo per portare subito a Milano l’ex Newcastle United.

