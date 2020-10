Milan-Roma, Ibrahimovic sfida Dzeko per la prima volta

Per la prima volta in carriera Zlatan Ibrahimovic sfiderà Edin Dzeko sul campo. Due attaccanti simili ma molto differenti.

Milan-Roma per molti tifosi e appassionati sarà la sfida tra Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko.

Due attaccante d’esperienza, fuoriclasse straordinari che continuano a far parlare di sé, nonostante abbiano ampiamente superato la soglia dei 30 anni.

La particolarità di questo duello è che rappresenta qualcosa di inedito. Infatti Ibra non ha mai affrontato direttamente Dzeko in un incontro ufficiale.

Sarà una prima volta assoluta tra due ‘registi d’attacco straordinari’, come li ha nominati Stefano Pioli ieri nella conferenza della vigilia. Attaccanti a 360° che hanno rivoluzionato il modo di interpretare il ruolo di centravanti moderno, con tecnica, dinamismo e visione di gioco.

Durante la prima esperienza italiana di Ibrahimovic, tra il 2004 ed il 2012, Dzeko ha militato lontano dalla nostra Serie A, indossando le maglie di Teplice, Wolfsburg e Manchester City.

Quando il bosniaco è sbarcato in Italia, acquistato nel 2015 dalla Roma, Ibrahimovic giocava per il PSG, per poi trasferirsi negli anni successivi a Manchester prima e Los Angeles poi.

L’occasione del primissimo duello diretto era arrivata lo scorso 28 giugno, con Ibra tornato al Milan da pochi mesi. Ma un problema muscolare ha escluso lo svedese dall’incontro, vinto 2-0 dai rossoneri a San Siro.

Neanche in Nazionale Ibrahimovic e Dzeko si sono mai affrontati. L’unico match recente tra Svezia e Bosnia-Herzegovina risale all’amichevole del maggio 2010, vinta 4-2 dagli scandinavi. Dzeko scese in campo dall’inizio, mentre il suo rivale non fece neanche parte dei convocati.

