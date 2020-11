Calciomercato Milan, Maldini segue due difensori per gennaio: i nomi

Paolo Maldini ha in mente due calciatori per rinforzare la difesa del Milan in vista della sessione di gennaio di riparazione.

Non si placa il lavoro dei dirigenti e dei talent-scout del Milan, anche a due mesi dalla prossima sessione di calciomercato invernale.

I rossoneri proveranno a rinforzarsi a gennaio, così da consentire a mister Stefano Pioli di avere un maggior numero di alternative in rosa, in particolare nel reparto difensivo.

Secondo il Corriere dello Sport, Paolo Maldini in particolare starebbe tenendo in caldo due nomi per la difesa, due centrali che potranno far comodo nella seconda parte della stagione.

Due nomi in realtà già noti alle cronache rossonere: si tratta del turco Ozan Kabak e del francese Mohamed Simakan, entrambi già trattati la scorsa estate.

Kabak gioca nello Schalke 04 e oggi sono arrivate conferme, dal club tedesco, di contatti concreti con il Milan qualche mese fa. A gennaio Maldini proverà a tornare all’assalto, anche se i circa 25-30 milioni richiesti rappresentano un ostacolo non da poco.

Simakan è stata l’idea last-minute del Milan ad inizio ottobre per completare la difesa. Il centrale dello Strasburgo resta dunque un nome caldo, a patto che i francesi non alzino la posta nella sessione di mercato invernale.

LEGGI ANCHE -> CALHANOGLU, RINNOVO COMPLICATO