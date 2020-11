Napoli, Hysaj positivo al Covid-19: assente col Milan

Hysaj è risultato positivo al tampone e rimarrà in isolamento in Albania. Il terzino, a meno di colpi di scena, salterà il Milan.

Il Napoli è il prossimo avversario del Milan in campionato. Gattuso sta preparando la partita a Castel Volturno senza i Nazionali: a meno di clamorosi colpi di scena, non avrà a disposizione Victor Osimhen, infortunatosi al polso durante una partita della Nigeria.

Oggi non si è allenato Tiemoué Bakayoko, il grande ex: il centrocampista ha accusato un malessere e lo staff medico ha preferito fermarlo. Da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni. Chi, invece, salterà sicuramente il Milan è Elseid Hysaj.

Come riportato sul profilo Twitter del Napoli, il terzino albanese è risultato positivo al Covid-19 ed è in ritiro con la sua Nazionale. Farà il periodo di isolamento in patria quindi non riuscirà ad essere a Napoli in tempo per domenica.