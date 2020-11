Milan, oggi esami per Leao: in forte dubbio per Napoli

Il portoghese Rafael Leao è rientrato a Milanello ma probabilmente dovrà restare fuori domenica contro il Napoli.

La cattiva notizia della settimana per il Milan arriva dal Portogallo. L’attaccante Rafael Leao, in campo con la sua Under 21, si è fermato per un problema muscolare.

Il classe ’99, come riferisce Sky Sport, è tornato già oggi a Milanello e, sempre in giornata, effettuerà gli esami strumentali di rito per valutare l’entità dell’infortunio.

Leao non è sembrato preoccupato, avendo pubblicato una stories già nella serata di ieri, in cui si mostrava felice per la qualificazione europea del suo Portogallo.

Ma secondo le ultime indicazioni appare difficile vedere il numero 17 milanista a disposizione per Napoli-Milan. Probabile che mister Pioli ed il suo staff decidano di risparmiare Leao e non rischiarlo, lasciando spazio ad Ante Rebic nel ruolo di ala sinistra.

Tutto sarà più chiaro in serata, dopo l’esito dei controlli medici.

