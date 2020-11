Un obiettivo del Milan potrebbe rinnovare con il suo club

Sembrava destinato all’addio e il Milan era una delle prime opzioni. Adesso lo scenario potrebbe cambiare e questo complica i piani di Maldini.

Potrebbe cambiare direzione il futuro di Florian Thauvin. In scadenza di contratto a giugno 2021 con il Marsiglia, il talento francese è da tempo nel mirino di diversi club. Il Milan è fra questi, anzi. Stando ad alcune fonti, Paolo Maldini sarebbe convinto di prenderlo subito a gennaio per sostituire Samu Castillejo. Lo spagnolo, che non sta avendo un buon rendimento, potrebbe infatti tornare presto in Spagna per 15 milioni.

Thauvin è un calciatore simile all’ex Villarreal per caratteristiche. Un mancino naturale che preferisce partire da destra per accentrarsi e calciare verso la porta. Nell’attuale 4-2-3-1 di Stefano Pioli sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo di esterno destro, ma anche di trequartista all’occorrenza – se Calhanoglu dovesse andar via già a gennaio. Ecco perché Maldini pensa che possa essere un buon acquisto, soprattutto se a parametro zero. Ma ora deve fare i conti con una situazione diversa, stando a quanto viene riportato in Francia.

Thauvin potrebbe rinnovare col Marsiglia

Come detto, Thauvin è in scadenza di contratto. Voleva andar via in estate e ha rifiutato più volte il rinnovo. Questo ha fatto pensa che il calciatore si sarebbe liberato a parametro zero. Oppure sarebbe andato via a gennaio per pochi milioni. Telefoot invece ha rivelato un nuovo scenario che metterebbe in difficoltà tutte le squadre interessate a Thauvin, compreso il Milan chiaramente.

Come riportato dall’emittente francese, ci sarebbero nuove importanti chance di rinnovo. Il Marsiglia infatti sta provando a riaprire il discorso e stavolta il calciatore, insieme al suo entourage, sembra non aver chiuso le porte. Un riavvicinamento dunque. Che potrebbe portare Thauvin a rinnovare con il club e continuare a la sua carriera in Ligue 1. Si tratta solo di indiscrezioni al momento. Il Milan resta alla finesta e attende novità. Se non rinnova, un futuro rossonero è molto probabile. Sta al calciatore decidere cosa fare.