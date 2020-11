Sky – Napoli-Milan: out l’attaccante

Il Napoli non potrà contare su Osimhen per la sfida di domenica sera contro il Milan. Ci sarà invece l’ex Bakayoko

E’ tutto pronto per Napoli-Milan che si giocherà domani sera al San Paolo alle ore 20.45. In casa rossonera Stefano Pioli e il suo staff hanno le idee molto chiare e senza l’infortunato Leao la formazione è praticamente fatta.

Nessun dubbio per il Diavolo, che salvo problemi dell’ultima ora, scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1. Donnarumma sarà tra i pali, con Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. Centrocampo con Kessie e Bennacer. Trequarti composta da Saelemaekers, Calhanoglu e il recuperato Ante Rebic, dietro a Zlatan Ibrahimovic.

Osimhen verso il forfait

Maggiori dubbi per il Napoli che perde il suo attaccante. Le ultime news provenienti da Castel Volturno, riportate da Sky, non sono buone per gli azzurri: c’è pessimismo per quanto riguarda Osimhen, con gli ultimi test e report che indicherebbe il forfait del nigeriano. Ci sarà, invece, l’ex Bakayoko, tornato regolarmente in gruppo e pronto a sfidare il suo passato e l’amico Kessie.