Dalot saluta il Milan: ecco il nuovo terzino

Dalot non continuerà la propria avventura al Milan. Dalla Spagna confermano le notizie provenienti dall’Inghilterra. I rossoneri tornano così su Emerson

Diogo Dalot potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Il terzino portoghese, arrivato in estate, in prestito secco, dovrebbe fare ritorno in Premier League.

Stando alle ultime voci provenienti dall’Inghilterra, il Manchester United non avrebbe alcuna intenzione di concedere il riscatto ai rossoneri.

I Red Devils vogliono puntare sul giocatore a partire dalla prossima stagione. Notizia questa confermata da TodoFichajes, che rilancia una vecchia ipotesi per il Milan.

Leggi anche:

Torna di moda Emerson

Secondo il portale i rossonero, infatti, sarebbero pronti a bussare nuovamente alle porte del Barcellona per chiedere Emerson Royal.

I blaugrana sono ben disposti a cedere un giocatore che non rientra nei piani societari e potrebbe accettare un’offerta sui 20 milioni di euro.