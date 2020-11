Infortunio Ibrahimovic e altro stop: ultimi aggiornamenti

Gl ultimissimi aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic arrivano direttamente dal Milan. Infortunio anche per Saelemaekers

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic tengono in ansia il Milan. Il giocatore – come raccontato – ha dovuto lasciare in campo per un infortunio.

Dal club rossonero arrivano i primi aggiornamenti che parlano di un guaio al flessore della gamba destra per il centravanti, che stasera è stato davvero devastante.

Lo svedese verrà valutato nei prossimi giorni al pari di Alexis Saelemaekers, che ha subito una distorsione alla caviglia sinistra.

Difficile in questo momento capire quante partite sarà costretto a saltare Ibrahimovic. Il campione 39enne di Malmö ci ha dimostrato di essere capace di recuperare prima di qualsiasi altro calciatore, nonostante l’età. Sicura ovviamente la sua assenza contro il Lille giovedì sera per il match di Europa League.

Senza Ibrahimovic e Rafael Leao potrebbe tornare ad esserci spazio per Colombo in avanti. Anche se la scelta più probabile dovrebbe portare Rebic punta centrale, con l’inserimento di Hauge sulla sinistra.