Il Sassuolo batte il Verona: è capolista, Milan superato

Il Milan è stato superato in classifica dal Sassuolo, per il momento. La squadra di De Zerbi è in testa grazie alla vittoria di oggi pomeriggio.

Non si ferma più il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Un’altra vittoria oggi contro l’Hellas Verona, al Bentegodi. Un successo che regala ai nerazzurri almeno per qualche ora la testa della classifica di Serie A. Superato quindi il Milan, impegnato questa sera al San Paolo contro il Napoli. I rossoneri sono stati raggiungi per il momento a 17 punti anche dalla Roma, che ha battuto facilmente il Parma in casa 3-0.

Leggi anche: