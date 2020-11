Milan-Fiorentina, Prandelli recupera tutti

Cesare Prandelli ha annunciato la presenza di Callejon, Ribery e Bonaventura per la sfida contro il Milan, in programma domenica

Cesare Prandelli domani guiderà la Fiorentina, dopo l’esonero di Beppe Iachini, per la seconda volta. L’esordio non è stato dei migliori con la sconfitta contro il Benevento. Ora i suoi uomini dovranno vedersela, in Coppa Italia, con l’Udinese, poi sarà la volta della sfida al Milan, domenica prossima a San Siro.

Ribery e Bonaventura vedono il Milan

La Fiorentina, contro i campani, ha perso per infortunio Ribery e Bonaventura. Entrambi i calciatori, come ammesso dallo stesso Prandelli in conferenza stampa, dovrebbero esserci contro i rossoneri:

“Domani ci saranno quattro giocatori assenti, ovvero Ribery, Bonaventura, Venuti e Callejon – afferma – Mi aspetto, però, che possano tutti recuperare contro il Milan”.