Sorpresa Saelemaekers: ecco quando rientra il belga

Alexis Saelemaekers è pronto a bruciare le tappe e a mettersi a disposizione di Pioli già fra una settimana

Il trauma distorsivo alla caviglia sinistra di Alexis Saelemaekers non è grave e presto dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli e il suo staff.

Stando a quanto riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, l’esterno belga potrebbe smaltire il problema già nel giro di una settimana, così da saltare solo due partite.

Una buona notizia per il Milan che deve fare a meno – come tutti sappiamo – anche di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

L’ex Anderlecht è diventato un titolare, risultando fondamentale nello scacchiere di Pioli, che ha sempre puntato su di lui nelle partite più importanti.

Occasione Castillejo

In attesa del suo rientro ci sarà dunque spazio per Samu Castillejo, che dovrà sfruttare al massimo questa occasione per riprendersi il Milan e per mettere in difficoltà il tecnico.

In questi ultimi giorni le voci su un possibile addio a gennaio si sono fatte sempre più insistenti: è arrivato il momento per lo spagnolo di spazzarle via.