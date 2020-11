Ibrahimovic infortunato: i numeri del Milan senza Zlatan

Il Milan deve rinunciare a Zlatan Ibrahimovic per alcune partite. I numeri dicono che il rendimento senza lo svedese è comunque positivo.

L’importante vittoria di Napoli ha lasciato in eredità al Milan due infortuni: quelli di Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente, quello del centravanti svedese ha un peso maggiore.

Il numero 11 rossonero è il grande leader, il trascinatore e anche il bomber della squadra. La lesione muscolare alla sua coscia sinistra gli farà saltare almeno le tre prossime partite, a partire da quella di stasera di Europa League contro il Lille.

Leggi anche:

Milan, i risultati senza Ibrahimovic

L’assenza di Ibrahimovic, comunque, non spaventa il Milan. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il rendimento dei rossoneri senza Zlatan è nel complesso positivo dato che non sono mai arrivate sconfitte da quando è tornato a vestire la maglia rossonera.

Stagione 2019/2020

Milan-Spal 3-0 (Coppa Italia)

Milan-Verona 1-1 (Serie A)

Juventus-Milan 0-0 (Coppa Italia)

Lecce-Milan 1-4 (Serie A)

Milan-Roma 2-0 (Serie A)

Stagione 2020/2021