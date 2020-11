Lille-Milan senza Ibrahimovic: Pioli ha scelto il sostituto

Stefano Pioli ha le idee chiare su chi deve fare il vice Ibrahimovic in Lille-Milan e durante l’assenza per infortunio dello svedese.

Il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per alcune partite, a partire da quella di oggi a Lille. L’assenza del campione svedese pesa, però la squadra non cambia la propria mentalità.

C’è voglia di vincere, anche per vendicare la brutta sconfitta per 0-3 dell’andata a San Siro. Vincere in Francia significherebbe anche riprendere la vetta della classifica del girone H di Europa League e iniziare a ipotecare la qualificazione ai Sedicesimi.

Leggi anche:

Rebic rimpiazza Ibrahimovic in Lille-Milan

Stefano Pioli, che anche a Lille deve lasciare la panchina a Daniele Bonera, ha già scelto chi sarà l’attaccante che sostituirà Ibrahimovic nel 4-2-3-1. Si tratta di Ante Rebic, che predilige agire come esterno offensivo a sinistra ma che può essere anche adattato a punta centrale.

Il croato sarà chiamato a rimpiazzare meglio possibile Zlatan. Ha caratteristiche completamente diverse, però possiede le qualità per poter fare bene anche in una posizione che non è la sua naturale.

La sua condizione fisica è in crescita e il match contro il Lille sarà importante per fare altri progressi. In questa stagione deve ancora segnare un gol, anche perché è stato fuori diverse settimane per infortunio, e in Francia ha l’occasione giusta per sbloccarsi.