Calciomercato Milan – Accordo raggiunto! Colpo a parametro zero

Secondo i colleghi spagnoli il Milan avrebbe chiuso per un super colpo a parametro zero. Tutti i dettagli di questa trattativa.

Il Milan si prepara per la sfida di campionato contro la Fiorentina, dopo l’1-1 col Lilla. Samu Castillejo è tornato in rete e questo lo aiuterà, ma i rososneri pensano ancora ad un colpo di mercato per la trequarti. L’obiettivo è proprio un calciatore che ricopre lo stesso ruolo dell’ex Villarreal.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre molto attenti alle occasioni di mercato. Soprattutto, ciò che colpisce particolarmente l’attenzione dei rossoneri sono i futuri svincolati. In scadenza a giugno 2021 ci sono diversi calciatori che potrebbero fare al caso del Milan. Uno su tutti, secondo quanto riportato in Spagna, sarebbe praticamente preso. Attendiamo conferme nelle prossime ore ma le voci si fanno sempre più forti. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Dalla Spagna sicuri: il Milan ha preso Thauvin

Stiamo parlando di Florian Thauvin, attualmente in forza al Marsiglia e in scadenza a giugno 2021. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, il Milan avrebbe definitivamente trovato l’accordo col calciatore per il prossimo anno. Il portale spagnolo ha fornito anche i dettagli di questa importante operazione conclusa da Maldini e Massara.

Thauvin dovrebbe arrivare al Milan la prossima stagione e quindi a parametro zero. L’offerta, che sarebbe stata accettata dal suo agente, è di 3 milioni per 4 anni. Da capire se ci sono margini di possibilità per vederlo in rossonero già nel mese di gennaio, magari con un piccolo indennizzo al Marsiglia. Che nel frattempo, però, non si è ancora arreso all’idea di perderlo a zero e sta ancora provando a rinnovargli il contratto.

Questa indiscrezione di TodoFichajes.com è in linea con quanto detto la scorsa settimana in Francia. Telefoot infatti parlava di un’offensiva importante del Milan con un’offerta di contratto, ma con un Marsiglia pronto a fare di tutto per rinnovare. Vedremo come andrà a finire, ma una cosa è certa: i rossoneri lo vogliono e porteranno avanti la trattativa il più possibile. A zero sarebbe davvero un colpo da maestro.