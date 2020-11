Castillejo riparte da Lille: svelato il motivo delle precedenti prestazioni

Samuel Castillejo ha spiegato perché il suo inizio di stagione 2020/2021 è stato deludente, ma con la rete in Lille-Milan è ripartito.

In Lille-Milan 1-1 il gol rossonero è stato realizzato da Samuel Castillejo, che aveva portato in vantaggio la sua squadra prima del pareggio di Jonathan Bamba.

La prestazione dell’ex Villarreal è stata positiva nel match di Europa League in Francia. È una delle poche convincenti che l’esterno spagnolo ha messo in campo in questa stagione, dove ha perso il posto da titolare a favore di Alexis Saelemaekers.

Castillejo dopo Lille-Milan

Castillejo al termine di Lille-Milan ha parlato ai microfoni di Milan TV del pareggio e ha espresso del rammarico: «Spiace per la distrazione sul gol subito, perché volevamo vincere dopo aver controllato il match. Comunque sono soddisfatto della prestazione e del carattere della squadra».

L’ex Villarreal è contento della sua prova personale e spiega perché non è stato particolarmente brillante nelle altre partite: «Sono felice di essere riuscito a giocare senza dolori. L’inizio di stagione è stato difficile per me, però ora sono contento del gol e di aver aiutato la squadra. I dolori ti buttano giù anche mentalmente, ma adesso sto bene».

Samu ha spiegato che c’erano problemi fisici dietro il suo rendimento non entusiasmante del resto della stagione. Ora sembra essersi messo tutto alle spalle ed è pronto a ripartire dalla prestazione di Lille per crescere ulteriormente.