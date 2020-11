Milan, Boban voleva un giovane spagnolo: il retroscena

Zvonimir Boban avrebbe voluto incidere ancora di più nel calciomercato del Milan. Tra i colpi mancati c’è Pedri, talento ora al Barcellona.

Dietro il rilancio del Milan nel 2020 ci sono anche dei meriti di Zvonimir Boban, che ha condiviso con Paolo Maldini e Frederic Massara delle scelte importanti.

Nel calciomercato dell’estate 2019 sono stati presi talenti importanti come Theo Hernandez e Ismael Bennacer, senza dimenticare l’arrivo di Ante Rebic. Nel gennaio successivo c’è stato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma sono stati presi pure Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers. Inoltre, il croato concordò sulla scelta di ingaggiare Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Boban voleva Pedri

Boban avrebbe voluto portare a Milanello anche altri giocatori. Si è parlato, ad esempio, di Dani Olmo e Dominik Szoboszlai. Ma ce n’è pure un altro nome emerso nelle scorse ore: è quello di Pedro Gonzalez Lopez, conosciuto come Pedri.

È Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale a rivelare che Boban si era fatto avanti con il Las Palmas nell’estate 2019. Tuttavia, a spuntarla fu il Barcellona con un investimento da circa 5 milioni di euro. Il club catalano ha lasciato centrocampista classe 2002 in prestito nella squadra in cui è cresciuto, per poi accoglierlo in blaugrana al termine della stagione.

Anche Atletico Madrid e Betis Siviglia volevano Pedri, però il Barcellona ha avuto la meglio e adesso si gode un talento di grande prospettiva. In Spagna c’è chi lo considera un “erede” di Andres Iniesta. 12 presenze (7 da titolare) e 2 gol in questa stagione. Il ragazzo sembra destinato ad avere un grande futuro.

Boban aveva provato a prendere Pedri al Milan e per 5 milioni sarebbe stato un grande colpo. Ovviamente per un giovane spagnolo il sogno è sempre quello di indossare le maglie di Barcellona e Real Madrid, quindi non è facile battere la concorrenza di questi club.