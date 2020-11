Calciomercato Milan, un rinforzo può arrivare dal Sassuolo

Il Milan è attento ai giovani talenti del calcio italiano e sta seguendo con interesse Gianluca Scamacca, ora in prestito al Genoa.

Il Milan sa quanto avere dei giocatori di esperienza sia importante, ma il progetto è improntato soprattutto sui giovani. Il club rossonero in ogni sessione di mercato sta aggiungendo giovani talenti alla squadra.

Ci sono più giocatori che gli osservatori stanno visionando, sottoponendo poi le relazioni a Paolo Maldini e Frederic Massara. Si guarda sia in Italia che all’estero. Tra i calciatori della Serie A che vengono monitorati c’è anche Gianluca Scamacca, che sta vivendo una stagione positiva.

Mercato Milan, occhi su Scamacca

Secondo quanto spiegato da calciomercato.com, Maldini apprezza molto l’attaccante 22enne. Già in passato il direttore tecnico del Milan aveva inserito Scamacca nella lista dei giocatori da seguire. Per età, potenziale e parametri economici può rientrare nel progetto rossonero.

Dopo i 9 gol che hanno aiutato l’Ascoli a conquistare la salvezza in Serie B nella passata stagione, adesso è in prestito al Genoa e sta facendo vedere che anche in Serie A può dire la sua: 2 gol e 1 assist in 5 partite. A questi numeri vanno aggiunti quelli in Coppa Italia: 4 reti in 2 match. Ovviamente è presto per sbilanciarsi sul giovane romano, viste le poche gare giocate, ma il Milan lo segue.

Il Sassuolo, proprietario del cartellino, spera che Scamacca faccia bene a Genoa così da poterlo cedere a un prezzo abbastanza elevato. Il club emiliano spese 500 mila euro per comprare l’attaccante dal PSV Eindhoven nel 2017, quindi può realizzare un’importante plusvalenza a bilancio.

Da non escludere che il Sassuolo possa scegliere di tenerlo per una stagione, al fine di valorizzarlo ulteriormente. Tutto dipenderà dalle proposte economiche che arriveranno.