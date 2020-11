Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “C’era un altro rigore”

Alexis Saelemaekers contento della vittoria in Milan-Fiorentina e del suo rendimento. Pensa che ci fosse un altro penalty su di lui.

Sicuramente tra i migliori in campo di Milan-Fiorentina c’è Alexis Saelemaekers, autore di una prestazione ottima. Il belga è un motorino inesauribile sulla fascia destra.

Ai microfoni di Sky Sport l’ex Anderlecht ha così commentato la vittoria per 2-0 della squadra a San Siro: «Momento molto positivo per la squadra. Purtroppo per il mister è un periodo difficile, ma abbiamo giocato e vinto anche per lui. Siamo tutti felici, lavoriamo tanto».

Successivamente Saelemaekers ha parlato del suo momento personale: «Ho la fiducia dell’allenatore e della società. Io faccio quello che mi chiede Pioli a Milanello e sono soddisfatto delle prestazioni che riesco a fare in partita».

Proprio l’esterno belga ha conquistato il rigore del 2-0, però secondo lui doveva essere concesso un altro penalty nel secondo tempo: «Per me era rigore anche quello».

