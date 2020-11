C’è vita senza Ibra: Milan mai sconfitto con lo svedese fuori

Ecco i numeri del Milan senza Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri con lo svedese fuori hanno vinto 8 partite e pareggiato 3.

Il Milan vince e convince anche senza Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri hanno battuto la Fiorentina, rafforzando il primato dopo lo stop del Sassuolo. La squadra di Stefano Pioli, priva anche di Leao, Castillejo e Bennacer, si è imposta 2-0 con le reti di Romagnoli e Kessie.

Prosegue dunque il momento magico del Milan che resta imbattuto in Serie A anche senza il suo uomo simbolo. In questa stagione i rossoneri hanno sempre vinto in campionato senza lo svedese in campo: successi contro Crotone, Spezia e appunto Fiorentina.

Da quando è arrivato, nel gennaio scorso, Ibra ha saltato – tra campionato e coppa – undici partite. Il Milan ne ha vinte 8 e pareggiato 3. Stefano Pioli, dunque, nonostante la mancanza di un centravanti classico è riuscito a sopperire all’assenza dell’ex Galaxy grazie a Leao e soprattutto Rebic, schierati come punta centrale.

Le vittorie nel dettaglio

In questa stagione Ibrahimovic ha saltato per covid Bodo, Rio Ave, Crotone e Spezia, tutte vinte. Ora dopo lo stop di Napoli, il Lille e la Fiorentina.

La scorsa stagione, invece, erano arrivati i pareggi contro il Verona e la Juve (Coppa Italia) e i successi con Lecce, Roma e Spal.