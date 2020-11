Milan e Inter prima e seconda in classifica: non succedeva da 9 anni

Milan e Inter tornano protagoniste del campionato di Serie A. Primi due posti per le big di Milano. Evento che non accadeva dal 22 maggio 2011.

Numeri che la dicono buona per le cugine di Milano. Milan e Inter occupano la parte più alta della classifica. I rossoneri, primi assoluti, si godono lo strabiliante momento positivo. Prestazioni, classe e qualità per la squadra di Stefano Pioli, che dopo la vittoria in casa contro la Fiorentina ha confermato che lo scudetto è un obiettivo non così assurdo.

L’Inter, nonostante le diverse critiche sulle prestazioni, occupa il secondo posto in classifica dopo la vittoria sul Sassuolo di sabato. Poco convincente sia in Champions che in Serie A la squadra di Antonio Conte. Ma i nerazzurri, nonostante tutto, occupano comunque una posizione importante.

La notizia più significativa è che il Milan e l’Inter non erano la prima e la seconda della classe dal 22 maggio 2011. Una buona notizia quindi per le due società, che da troppo tempo hanno perso di vista l’obiettivo scudetto.

Leggi anche: