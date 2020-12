Doppio colpo dal Marsiglia: non solo Thauvin per il Milan

Non c’è solo Florian Thauvin nel mirino del Milan. In casa Marsiglia piace anche Boubacar Kamara, difensore classe 2000

E’ caccia al difensore centrale in casa Milan. I rossoneri – come ammesso da Paolo Maldini – stanno osservando con attenzione i talenti della Ligue 1 per rafforzare il pacchetto arretrato.

Nel mirino non c’è solo Simakan, che il Diavolo ha provato ad acquistare nelle ultime ore dell’ultimo calciomercato. Lo Strasburgo non ha dato il via libera alla cessione per il suo giocatore di fronte ad un’offerta sui 15-18 milioni di euro.

Obiettivo Kamara

Secondo quanto riportato da Sport.fr il Milan non avrebbe mollato l’idea di mettere a segno il doppio colpo dal Marsiglia. L’interesse per Florian Thauvin è stato certificato dalle parole di Maldini.

Ma stando al portale i rossoneri sarebbero sempre sulle tracce di Boubacar Kamara, centrale, capace di giocare anche come mediano, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Serve dunque intavolare una trattativa con l’OM per il giovane giocatore.