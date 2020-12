Infortunio Ibrahimovic, ieri controllo positivo: il punto sul rientro

Il recupero di Ibrahimovic procede positivamente. Lunedì controllo di routine con esito buono, Zlatan punta a tornare per Sampdoria-Milan.

Manca Zlatan Ibrahimovic, ma il Milan continua comunque a conquistare buoni risultati. Ovviamente Stefano Pioli spera di riaverlo a disposizione al più presto perché lo svedese è un giocatore molto importante.

Il quotidiano Tuttosport ha spiegato che nella giornata di ieri Ibra si è sottoposto a un controllo di routine e l’esito è stato positivo. Il recupero dall’infortunio muscolare alla coscia sinistra sta procedendo secondo i piani. Nei prossimi giorni le condizioni del calciatore verranno ulteriormente controllate.

Zlatan attende l’ok dei prossimi esami medici. In base ai risultati si deciderà poi se l’attaccante potrà essere convocato per Sampdoria-Milan di domenica sera. Lui scalpita, ha grande voglia di tornare in campo per aiutare la squadra. Lo staff rossonero, però, non vuole prendere rischi e dunque non farà mosse azzardate.

Il Milan spera di riavere Ibrahimovic disponibile già per Genova, però la sua assenza non stupirebbe. Più realistico immaginare il suo rientro contro lo Sparta Praga oppure contro il Parma.

