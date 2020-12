Kamara come Fofana: futuro segnato per il talento che piace al Milan

Il Milan è sulle tracce di Kamara. Il giocatore del Marsiglia, però, piace parecchio soprattutto in Premier League

Il contratto di Boubacar Kamara scadrà il 30 giugno 2022. Il tempo per le riflessioni in casa Marsiglia sta dunque per scadere: senza un rinnovo il difensore classe 1999 dovrà essere ceduto nelle prossime sessioni di mercato per non rischiare di perderlo a zero, come sta accadendo con Florian Thauvin.

Il Milan, come raccontato, ha drizzato le orecchie ed è pronto a cogliere l’occasione per portarlo in Italia. La valutazione del talento francese, però, non è certo bassa. Si parla di una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Forse troppi per un calciatore di soli 21 anni.

Concorrenza agguerrita

Il Diavolo però non è l’unico club sulle tracce di Kamara. Come riporta L’Equipe interessate sono davvero parecchie. Attenzione soprattutto alla Premier League, dove di certo non manca la disponibilità economica per chiudere una trattativa del genere.

Basti pensare a Wesley Fofana, che a settembre ha lasciato la Ligue 1 e il Saint’Etienne, per giocare con la maglia del Leicester. Ammontare dell’affare, circa 40 milioni di euro. Cifra davvero esagerata per il Milan che era da tempo sulle tracce del giocatore.