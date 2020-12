Sampdoria-Milan, Ferrero: “Ecco come finirà”

Massimo Ferrero è certo, la sua Sampdoria farà due gol al Milan. Ecco le dichiarazioni del presidente dei blucerchiati in merito alla partita di domenica

La Sampdoria di Massimo Ferrero non è andata oltre il 2-2 contro il Torino ma i blucerchiati hanno già la testa al match di domenica prossima.

A Marassi arriverà il Milan di Stefano Pioli e il presidente non ha dubbi su come andrà a finire il match: “Mi auguro che se ne tornino a casa sudati, ma non per la fatica ma per i due gol che gli faremo”.

Nessun problema con Ranieri – “Non è assolutamente in discussione – riporta TMW – Non ci sono problemi. Dopo la partita ci siamo parlati per discutere della prestazione ma questo accade ogni volta, non solo dopo il Torino. Il primo tempo non mi è piaciuto, per fortuna Audero ha parato tutto. E’ un portiere top”.